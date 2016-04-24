З початку року на блокпостах Донеччини затримали 19 бойовиків

Як повідомляє Відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Донецькій області, крім того, на блокпостах цього року правоохоронці затримали 30 злочинців, які перебували в розшуку, зокрема за тяжкі злочини.

Впродовж тижня на блокпостах Донеччини співробітники поліції вилучили 4 РПГ, 16 бойових гранат різної модифікації та понад тисячу патронів, зупинили 12 спроб провезення нелегальної зброї та боєприпасів.

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Крім того, за тиждень затримано трьох бойовиків та їхніх пособників і 12 осіб, які підтримували зв'язок з терористами, серед них – штурмовик Горлівського міського управління внутрішніх справ.

Також впродовж тижня поліцейські блокпостів розкрили 67 правопорушень, зокрема 8 наркозлочинів, вилучили 6 мобільних телефонів, які перебували у розшуку як вкрадені, затримали 4 автомобіля, що мали ознаки викрадених, та зупинили 67 тонн нелегального металобрухту. Всього перевірено понад 12,5 тис. транспортних засобів та 47 тис. громадян

Загалом з початку 2016 року перевірку на блокпостах Донеччини пройшли понад 22,2 тис. легкових автомобілів, більше 194 тис. вантажівок та 878 тис. громадян. Розкрито 798 правопорушень, з них 126 - спроби незаконного провезення зброї та боєприпасів, затримано 30 злочинців, які перебували у розшуку.