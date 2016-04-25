Мінсоцполітики: в Україні зареєстровано понад 1,7 мільйона переселенців

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства соціальної політики. «Станом на 25 квітня 2016 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 780 245 переселенців, або 1 448 265 сімей з Донбасу та Криму", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у відомстві, 806 тис. 444 родин звернулися за призначенням грошової допомоги, а 755 тис. 237 з них таку допомогу призначено.

За даними Мінсоцполітики, з початку 2016 року отримувачам профінансовано 1 млн 164 тис. 797 грн.