Проти Мінсоцполітики і СБУ через боротьбу з шахрайством щодо виплат переселенцям почали інформкампанію – Розенко

04:25, 04 квітня 2016
Суспільство
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Міністр соціальної політики Павло Розенко заявляє, що внаслідок роботи, яку проводить Мінсоцполітики спільно з СБУ щодо перекриття злочинних схем, побудованих на соціальних виплатах переселенцям, розпочалася масована інформаційна кампанія проти керівництва Мінсоцполітики та СБУ.

Міністр праці та соціальної політики України Павло Розенко / УНІАН

Про це Розенко сказав в ефірі одного з телеканалів, повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

«Ми розпочали боротьбу з «липовими» переселенцями, ми перекриваємо схеми, побудовані на соцвиплатах переселенцям. Ми фактично проводимо верифікацію тих людей, які зареєстровані як вимушені переселенці. Спільно з СБУ на сьогодні перекрито схем на мільярди гривень. Внаслідок цієї роботи, внаслідок того, що ми почали реально боротися з відтоком бюджетних коштів на окуповані території, почали боротися з корупцією, в тому числі в органах міграційної служби, органах соцзахисту, Пенсійного фонду, в місцевих органах влади, проти керівництва і Мінсоцполітики, і СБУ розпочата масована інформаційна кампанія, і вчорашня стаття у шанованому виданні є, на жаль, одним із прикладів такої кампанії», - заявив міністр.

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Водночас він підкреслив, що Мінсоцполітики та СБУ продовжать верифікацію соціальних виплат.

«Але ми чітко знаємо, що діємо правильно. Нас не зупинити. Ми будемо рухатися далі і наводити порядок у системі соціальних виплат», - наголосив він.

Коментуючи інформацію одного з видань щодо розбіжностей у списках переселенців Міжвідомчого координаційного штабу і Міністерства соціальної політики, Розенко підкреслив, що списки переселенців Міжвідомчого штабу і Мінсоцполітики – це абсолютно різні списки, які ніколи не співпадали і співпадати не можуть.

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«Їх взагалі некоректно порівнювати. Звинувачувати нас у тому, що вони не співпадають, – це все одно, що звинувачувати «Динамо» (Київ) у тому, що там не грає Мессі», - зауважив міністр.

Розенко вкотре нагадав, що на всі соціальні виплати переселенцям – пенсії, допомоги тощо – на рік виділяється близько 30-33 млрд грн.

«І проблема в тому, що через шахрайські схеми частина цих коштів іде на окуповану територію і є частиною доходів, в т.ч. представників терористичних угрупувань», - зазначив він, наголосивши, що робота щодо верифікації соціальних виплат і перекриття злочинних схем буде продовжена.

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Як повідомляв УНІАН, за оцінками Служби безпеки, 30-40% переселенців отримують соціальні виплати незаконно, оскільки отримують гроші в Україні, а мешкають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Згідно з українським законодавством, отримувати соціальну допомогу можуть лише ті, хто виїхав з окупованих територій чи зони проведення АТО і зареєструвався на підконтрольній Україні території. Разом з тим багато переселенців зареєструвалися, але продовжують проживати на непідконтрольних українській владі територіях.

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Мінсоцполітики в 2015 році припинило виплати пенсій більш як 180 тисячам з 1,1 млн пенсіонерів-переселенців на підставі інформації, отриманої від СБУ та поліції.

Раніше Розенко інформував, що втрати державного бюджету України від шахрайства при виплатах соціальної допомоги псевдопереселенцям становлять від 6 до 12 млрд грн на рік.

Видання ZN.UA поінформувало, що, за оцінками Міжвідомчого координаційного штабу з питань соціальної допомоги переселенцям, в Україні більш ніж на 700 тисяч менше внутрішньо переміщених осіб, ніж зафіксовано Міністерством соціальної політики.

Таким чином видання дійшло висновку, що понад 700 тис. переселенців незаконно отримують соціальну допомогу.

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