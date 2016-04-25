Автор фільму ВВС про збитий MH17 розповів, про що насправді йдеться у стрічці

Про це він розповів в інтерв'ю Русской службе Би-би-си.

Рудін зазначив, що у програмі розглядаються багато різних теорій про те, що ж сталося.

"І одна з теорій, котра якраз походить із Росії, полягає в тому, що бомба, або навіть дві, були закладені на борту літака, що виконував рейс MH17. Але це дуже малоймовірно. По уламках лайнера видно, що вплив був ззовні. Тобто все свідчить про те, що це був вибух ракети ззовні, а не пристрою на борту", - говорить він.

Працюючи над фільмом, знімальна група побувала в багатьох країнах, які так чи інакше мають стосунок до загибелі рейсу MH17: в Україні, Росії, Нідерландах і навіть у США.

Велику частину часу - кілька тижнів - журналісти провели в Україні, їздили на місце аварії, були в Донецьку і його околицях.

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"Деякі інтерв'ю ми записували на умовах анонімності, але співрозмовників у нас було багато, і вони висловлювали різні точки зору. Але якщо підсумувати всі розповіді, то їхні свідчення підтверджують офіційну версію: "Боїнг" був збитий "Буком" російського виробництва, випущеним з території, контрольованої повстанцями", - робить висновок Рудін.

За його словами, творці програми були вкрай здивовані тим, що, зіткнувшись із такими серйозними звинуваченнями, російська сторона не поспішає переконувати світову спільноту.

Крім того, Рудін заявив, що існує ще одна версія, згідно з якою літак був збитий іншим літаком - українським СУ-25. Однак дослідження показали, що це теж дуже малоймовірно.

Раніше видання Sunday Express, поширивши анонс фільму, заявило, що в ньому планують оприлюднити "шокуючі нові звинувачення", зокрема щодо того, що літак міг збити український винищувач чи що до цього могло бути причетне ЦРУ.

У свою чергу в ВВС заявили, що газета Sunday Express неправильно інтерпретувала цю програму.