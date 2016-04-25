ЗМІ перекрутили зміст фільму про збитий МН17, український винищувач не міг збити лайнер - BBC

У повідомленні ВВС йдеться, що газета Sunday Express неправильно інтерпретувала цю програму.

"Насправді експерти розповіли програмі, що український винищувач навряд чи міг збити МН-17, тому що такі літаки не можуть літати на такій висоті", - наголосили у медіакорпорації.

Крім того, зазначається, що цей неупереджений документальний фільм збалансовано подає різні точки зору, висвітлюючи різні теорії, вибудувані довкола трагедії МН-17, включно зі свідченнями за і проти причетності до катастрофи Росії, України та ЦРУ.

"Фільм так само вивчає в деталях висновки офіційного розслідування цього інциденту Нідерландами, які надають переконливі свідчення, що літак упав через потужний удар ракети земля-повітря", - підсумували в ВВС.

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У свою чергу "Європейській правді" надійшли дані від посольства України у Британії. У диппредставництві повідомили, що мають детальніші дані від власних джерел. За їхніми словами, у фільмі відсутні нові звинувачення на адресу України.

"Джерела посольства, ознайомлені зі змістом стрічки, підтвердили, що фільм "Who Shot Down MH17?" є, по суті, компіляцією усього того, що вже озвучувалося у ЗМІ щодо катастрофи з літаком MH17. Окрема тема, яку роздула жовта преса, є лише однією із версій, про які йдеться у фільмі".

"Програма підсумовує, що довкола розслідування катастрофи з MH17 поширюється багато пропаганди, зокрема російської", - пояснили в посольстві.

Раніше видання Sunday Express, поширивши анонс фільму, заявило, що в ньому планують оприлюднити "шокуючі нові звинувачення", зокрема щодо того, що літак міг збити український винищувач чи що до цього могло бути причетне ЦРУ.