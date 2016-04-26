Центр зайнятості анулював Шустеру дозвіл на роботу в Україні

Про це повідомив партнер Савіка Шустера на каналі Павло Єлізаров, пише Українська правда.

"Два тижні тому ми отримали продовження дозволу на роботу для Савіка. Вчора з'явилося багато інформації про те, що цей дозвіл був анульований. Ми вважали, що це "качка". Однак сьогодні вранці наші юристи зв'язалися з центром зайнятості та ті усно підтвердили цю інформацію", - сказав він.

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За його словами, Шустера запросили до центру зайнятості, щоб пояснити анулювання дозволу на роботу.

"Вони запросили нас на 14:30 на Жилянську в центр зайнятості, де будуть нам пояснювати, чому вони анулювали дозвіл на роботу. Вони також кажуть, що в понеділок направили нам повідомлення, але ми його ще не бачили", - додав Єлізаров.