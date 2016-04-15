Держкіно розширило список заборонених в Україні російських фільмів

"Триває робота з анулювання прокатних посвідчень", - говориться у повідомленні на сайті агентства.

"На підставі звернень Національної ради з питань телебачення та радіомовлення за результатами моніторингу телеефіру Експертною комісією з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Державному агентстві України з питань кіно було переглянуто телевізійний фільм "Шлях до серця чоловіка", реж. Жернєвський М., 2013р. та т/с "Ладога", реж. Веледінський О. За результатами оцінки експертів, Держкіно прийняло рішення про заборону демонстрування і розповсюдження зазначених творів на території України", - повідомляє Держкіно.

Читайте такожМінкульт відповів на закиди СБУ щодо підходу до заборони російських фільмів

"Також за результатами рішення Експертної комісії було відмовлено в державній реєстрації та оформленні прокатного посвідчення на телевізійний фільм "Гра", реж. Рогожкін О., 2008р", - інформує агентство.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до Закону України "Про кінематографію" (щодо фільмів держави-агресора) (№3359).

Законом у частині другій статті 15-1 закону встановлюється, що передбачена частиною першою цієї статті заборона розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, поширюється на розповсюдження та демонстрування будь-яких фільмів незалежно від країни походження, виробництва після 1 серпня 1991 року.

Заборона трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, які не містять популяризації або пропаганди, поширюється на фільми, вироблені та (або) вперше оприлюднені (продемонстровані) після 1 січня 2014 року.