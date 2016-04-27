Євросоюз готовий прискорити процедуру введення безвізового режиму для України - АП
В адміністрації президента запевняють, що Євросоюз готовий прискорити процедури із впровадження безвізового режиму для України.
Про це сказав заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. «Євросоюз готовий прискорити всі процедури для отримання Україною безвізового режиму, і у Європарламенті для цього є політична воля», - запевнив він.
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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія передала пропозиції Європарламенту і Раді ЄС стосовно скасування віз для громадян України.
Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. В цій оцінці, зокрема підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.
26 квітня голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович зазначив, що для завершення всіх необхідних процедур, пов'язаних з розглядом пропозиції Європейської комісії про надання Україні безвізового режиму, Європейському парламенту необхідно мінімум три місяці.