Євросоюз готовий прискорити процедуру введення безвізового режиму для України - АП

13:19, 27 квітня 2016
Суспільство
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В адміністрації президента запевняють, що Євросоюз готовий прискорити процедури із впровадження безвізового режиму для України.

Шенгенская виза / REUTERS

Про це сказав заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв. «Євросоюз готовий прискорити всі процедури для отримання Україною безвізового режиму, і у Європарламенті для цього є політична воля», - запевнив він.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія передала пропозиції Європарламенту і Раді ЄС стосовно скасування віз для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. В цій оцінці, зокрема підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

26 квітня голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович зазначив, що для завершення всіх необхідних процедур, пов'язаних з розглядом пропозиції Європейської комісії про надання Україні безвізового режиму, Європейському парламенту необхідно мінімум три місяці.

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