У ЄП розповіли, коли відбудеться засідання міжпарламентського Комітету асоціації Україна-ЄС

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив голова делегації Європарламенту в Комітеті Андрій Пленкович.

"Порядок денний дуже насичений. Засідання відбудеться у 30-річчя вшанування Чорнобильської катастрофи, і з цього приводу у нас буде особливий захід, присвячений співробітництву України з ЄС у сфері ядерної безпеки", - сказав він.

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Також у рамках засідання депутати Європейського парламенту та Верховної Ради обговорюватимуть питання політичної та економічної ситуації в Україні, виконання Мінських домовленостей, імплементацію Угоди про асоціацію та ключові реформи, особливо у сфері боротьби з корупцією, децентралізації, в енергетичному секторі та податковій реформі, деталізував Пленкович.