"Суддя-колядник" Зварич вийшов із тюрми і написав книгу про правосуддя в Україні

У книзі, за словами Зварича, розповідається, зокрема, про започаткування та становлення адміністративної юстиції на теренах західної України у період 2006-2008 років, про роботу Львівського апеляційного адмінсуду та його місце і значення у системі правосуддя України. Автор також виклав своє бачення майбутнього судової системи України.

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Зварич зазначив, що ця книга завершує його трилогію "Mein Kampf in Ukraine".

«Бананове правосуддя – це рівень сучасного правосуддя в Україні. Ні більше ні менше», - зазначив він.

"Я хочу достукатись до читачів, щоб він сам аналізував продукт і мав власну думку… У моїх книгах я намагався аналізувати і пропонувати шляхи… Я вважав, що мій досвід роботи у якості судді, на адміністративних посадах, перебування у тюрмах та надзвичайно велика кількість справ, які слухаються в судових інституціях, дає мені можливість показати варіанти виходу з патової ситуації судової системи України", - сказав Зварич.

Зварич наразі займається лише написанням книг і скоро на світ з'явиться його черговий витвір.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу проти Зварича було порушено в грудні 2008 року – його підозрювали в отриманні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. Зварич переховувався, але був затриманий в березні 2009 року.

У ході обшуків у кабінетах і квартирах судді і його шести колег правоохоронці виявили та вилучили 1 млн доларів і 2 млн гривень.

Зварич заявив, що збирався передати гроші, знайдені в його кабінеті, церкві, щоб допомогти нужденним, а гроші, знайдені в кабінетах його колег, за словами Зварича, нібито призначалися на ремонт приміщення суду, де він працював. Потім він пояснював, що вилучені гроші йому "засіяли", за що отримав прізвисько "колядник".

20 вересня 2011 року Оболонський райсуд Києва виніс вирок у справі Зварича. Він був засуджений до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабарів в особливо великих розмірах.

У січні цього року Зварич вийшов на свободу.