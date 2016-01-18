Пенітенціарна служба підтвердила звільнення з в'язниці "судді-колядника" Зварича

Про це УНІАН повідомила начальник відділу взаємодії з засобами масової інформації Державної пенітенціарної служби України (ДПтСУ) Катерина Денисюк.

"Це офіційна інформація. 11 січня 2016 року його було звільнено з місця позбавлення волі на підставі ухвали Оболонського суду міста Києва від 30 грудня 2015 суд", - зазначила вона.

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Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу проти Зварича було порушено в грудні 2008 року – він підозрювався в отриманні 100 тис. доларів хабара за ухвалення незаконного рішення. Зварич переховувався, але був затриманий в березні 2009 року.

У ході обшуків у кабінетах і квартирах судді і його шести колег правоохоронці виявили та вилучили 1 млн доларів і 2 млн гривень.

Зварич заявив, що збирався передати гроші, знайдені в його кабінеті, церкві, щоб допомогти нужденним, а гроші, знайдені в кабінетах його колег, за словами Зварича, нібито призначалися на ремонт приміщення суду, де він працював. Потім він пояснював, що вилучені гроші йому "засіяли", за що отримав прізвисько "колядник".

20 вересня 2011 року Оболонський райсуд Києва виніс вирок у справі Зварича. Він був засуджений до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за отримання хабарів в особливо великих розмірах.