Тюремники заявляють про заповнення Савченко документів для її екстрадиції - сестра

Про це сестра льотчиці розповіла ТСН після побачення з нею.

"Вона зараз заповнює документи: заяву, біографічні дані та інші. Як сказав начальник в'язниці Калганов, вони необхідні для екстрадиції. Їй сказали, що ці документи за процедурою необхідно заповнити для екстрадиції. Будемо сподіватися, що це так", - каже Віра.

За її словами, Надія, хоч і заповнює папери, все ж побоюється, що ці документи можуть бути використані для етапування, оскільки на початку процесу її вже обманювали з заповненням документів.

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Стан здоров'я Савченко, як розповіла її сестра, нормальний, а гарний настрій, вона вже може споживати нормальну їжу.

При цьому у неї спостерігається проблема з ногами – вони набрякають через порушення функціонування нирок.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня цього року суд в російському Донецьку засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів у Луганській області в 2014 році.

Нещодавно Савченко припинила сухе голодування в знак протесту проти вироку, яке тривало 12 діб.

24 квітня президент Петро Порошенко заявив, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про алгоритм та строки звільнення Савченко, про які він повідомив її матері та сестрі.