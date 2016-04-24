Порошенко заявляє, що домовився з Путіним про алгоритм та строки звільнення Савченко
21:48, 24 квітня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм та строки звільнення української льотчиці та народного депутата Надії Савченко з російської в’язниці.
REUTERS
Про це він повідомив інтерв'ю українським телеканалам.
«Вперше під час цієї розмови (з президентом РФ Володимиром Путіним 18 квітня - УНІАН) ми отримали світло в кінці тунелю: було домовлено про алгоритм вирішення цієї проблеми, було домовлено про попередній термін. Я про ці терміни розповів і мамі, і сестрі (Савченко - УНІАН), і тим моїм представникам, які займаються координацією цих дій», - заявив президент.
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