Порошенко заявляє, що домовився з Путіним про алгоритм та строки звільнення Савченко

Про це він повідомив інтерв'ю українським телеканалам.

«Вперше під час цієї розмови (з президентом РФ Володимиром Путіним 18 квітня - УНІАН) ми отримали світло в кінці тунелю: було домовлено про алгоритм вирішення цієї проблеми, було домовлено про попередній термін. Я про ці терміни розповів і мамі, і сестрі (Савченко - УНІАН), і тим моїм представникам, які займаються координацією цих дій», - заявив президент.

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