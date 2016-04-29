В Одесі 2 травня будуть затримувати громадян у балаклавах

Про це заявив в ході прес-конференції начальник ГУНП в Одеській області Георгій Лорткіпанідзе, повідомляє Думська.

Він додав, що правопорядок в Одесі забезпечуватимуть 3 тисячі правоохоронців, включаючи бійців Національної гвардії. Їм наказано затримувати громадян, що приховують обличчя і не мають при собі документів, що засвідчують особу.

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У свою чергу, начальник обласного управління СБУ Сергій Батраков розповів, що з сьогоднішнього дня і до Дня Перемоги відомство переходить на цілодобовий режим роботи.

«Нам надані додаткові сили — це і бійці «Альфи», і оперативні працівники з центру. Додатково задіяно близько 300 осіб», — зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі на травневі свята вулиці патрулюватимуть антитерористичні групи на бойовій техніці.