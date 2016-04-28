В Одесі на травневі свята вулиці патрулюватимуть антитерористичні групи на бойовій техніці

В Одесі під час травневих свят вулиці патрулюватимуть антитерористичні групи на бойовій техніці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБУ в Одеській області, для забезпечення правопорядку та спокою мирних городян до міста прибули додаткові сили та засоби.

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«Вже сьогодні вулиці міста патрулюватимуть мобільні контртерористичні групи на бойовій техніці. Просимо з розумінням поставитися до посилених заходів безпеки, адже це - життя й здоров'я кожного з вас», - підкреслили в прес-службі.

У відомстві наголосили, що на травневі свята Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами працюватиме в посиленому режимі для запобігання можливим терористичним проявам і провокаціям.

Співробітники СБУ просять громадян бути пильними, дотримуватися заходів безпеки під час перебування в громадських місцях, а також не піддаватися на будь-які провокації.

У разі виявлення зброї, засобів ураження, вибухових пристроїв чи інших підозрілих предметів, а також наявності інформації про перебування в регіоні підозрілих осіб, інформації про наміри здійснення терористичної, диверсійної та іншої протиправної діяльності, просять звертатися на «гарячу» лінію управління СБ України в Одеській області або на лінію «102».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу начальник Національної патрульної поліції Хатія Деканоідзе заявила, що на травневі свята, передусім 2 травня, охорону правопорядку в Одесі забезпечуватимуть близько 3 тис. правоохоронців.

Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що в Одесі на травневі свята також чергуватимуть 140 співробітників ДСНС та понад 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки.