СБУ виявила 22 бойовиків, які отримували українські пенсії

Як повідомили УНІАН у прес-центр СБУ, серед тих, хто незаконно отримував пенсії, семеро учасників терористичного угруповання "казачий полк имени Платова".

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Про незаконне отримання виплат бойовиками стало відомо під час розслідування кримінального провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

За матеріалами СБУ, відповідно до ст. 49 Закону України "Про загальнообов’язкове пенсійне страхування", Головним управлінням Пенсійного фонду України в Луганській області бойовикам призупинено пенсійні виплати.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Служби безпеки, 30-40% переселенців отримують соціальні виплати незаконно, оскільки отримують гроші в Україні, а проживають на території так званих "ЛНР/ДНР".