На Луганщині затримали жінку-бойовика, що "охороняла" залізничну станцію

Як сказано в повідомленні прес-служби прокуратури Луганської області, досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2014 року мешканка міста Брянка увійшла до складу структурного підрозділу незаконного збройного формування і брала участь у його діяльності.

Так, маючи при собі автоматичну вогнепальну зброю і спецзасоби, зазначена громадянка здійснювала охорону залізничного вокзалу міста Алмазна Луганської області, а також не раз чергувала на блокпостах на території, підконтрольній незаконним збройним формуванням.

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Жінку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 КК України (створення незаконних збройних формувань) і взято під варту.

Досудове розслідування триває, проводяться невідкладні слідчі дії.

Санкція ч. 2 ст. 260 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.