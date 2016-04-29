Порошенко висловив співчуття у зв’язку зі смертю Дмитра Гнатюка
Президент Петро Порошенко висловив співчуття рідним, близьким, колегам та всім шанувальникам видатного оперного співака, Героя України Дмитра Гнатюка у зв'язку із його смертю.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, у співчутті йдеться: "Україна понесла непоправну втрату – відійшов у вічність видатний митець епохи, геніальний співак, великий громадянин. Ми втратили митця, який збагатив національну і світову культуру, творчість якого наповнювала нас гордістю за рідну землю та свій народ".
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В українській культурі навічно залишаться його мистецький доробок і унікальний голос, залишаться учні, які продовжать його справу, наголосив президент.
"Сумую разом з мільйонами шанувальників неперевершеної творчості великого майстра. Світла пам’ять про прекрасну людину та великого патріота України назавжди залишиться у наших серцях", - зазначив Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, Дмитро Гнатюк помер на 92-му році життя сьогодні, 29 квітня.