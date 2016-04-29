Порошенко підписав указ про ювілейну медаль "25 років незалежності України"
Президент Петро Порошенко підписав указ "Про відзнаку Президента України – ювілейну медаль «25 років незалежності України»".
Як зазначили у прес-службі глави держави, відповідно до ст. 4 закону "Про державні нагороди України", Порошенко постановив затвердити положення про відзнаку президента України – ювілейну медаль "25 років незалежності України".
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Згідно з положенням, ювілейна медаль "25 років незалежності України" установлена для відзначення громадян за значні особисті заслуги у становленні незалежної України, утвердженні її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток, активну громадсько-політичну діяльність, сумлінне та бездоганне служіння українському народу.
Ювілейною медаллю нагороджуються громадяни України, іноземці та особи без громадянства. Нагородження провадиться відповідним указом президента України.
Документ набирає чинності з дня опублікування.