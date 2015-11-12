Порошенко нагородив Джорджа Сороса орденом Свободи
Президент України Петро Порошенко відзначив високою державною нагородою – орденом Свободи – засновника фундації «Відкрите суспільство» Джорджа Сороса.
Глава держави вручив нагороду особисто під час зустрічі із всесвітньо відомим фінансистом та меценатом, повідомили УНІАН у прес-службі президента.
«Ваша активна діяльність протягом останніх років надзвичайно сприяла демократичним змінам, які зараз відбуваються в Україні. Тому для мене велика честь вручити Вам сьогодні цю високу нагороду з символічною назвою – орден Свободи», – наголосив Порошенко.
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Глава держави відзначив значну роль у розвитку держави та затвердженні демократії, яку вже протягом 25 років відіграє діяльність Міжнародного фонду «Відродження», заснованого Соросом.
Глава держави висловив подяку за зусилля Сороса та його довгостроковий комплексний план з підтримки України, а також за фахові поради щодо широкого кола питань державних фінансів.
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У свою чергу Сорос відзначив, що для нього – велика честь отримати таку нагороду.
В указі про нагородження відзначається, що Сороса нагороджено «за значні особисті заслуги у зміцненні міжнародного авторитету Української держави, вагомий внесок у впровадження соціально-економічних реформ, багаторічну плідну діяльність».