У львів’янина з автомобільного сейфа викрали понад 120 тисяч гривень
17:02, 29 квітня 2016Суспільство
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До Сихівського відділу поліції Львова звернувся 38-річний львів’янин, директор одного з ТОВ, який повідомив, що в нього викрали кошти на загальну суму 120,2 тис. грн.
dpsu.gov.ua
Як повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Національної поліції, заявник зазначив, що 4 тис. євро та 5 тис. грн викрали з металевого сейфу, який знаходився в його автомобілі «Мерседес».
Всі обставини злочину розслідуються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв УНІАН, на Тернопільщині з магазину викрали банківський термінал.
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