На Тернопільщині з магазину викрали банківський термінал.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, крадіжка трапилася в ніч з 28 на 29 квітня в Підгайцях.

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Про спрацювання сигналізації в одному з магазинів райцентру поліцейським повідомив диспетчер поліції охорони, якому на пульт прийшов сигнал про рух в приміщенні. Черговий наряд прибув на місце події менше, як за 5 хв, проте зловмисників там уже не було.

Переглянувши відео з відеокамер сусідніх будинків правоохоронці з’ясували, що о 3.54 до магазину під'їхала іномарка. З неї вибіг чоловік з закритим обличчям та розбив камеру спостереження, встановлену на магазині. Після цього двоє чоловіків ломом відважили вхідні двері, болгаркою підрізали металеву решітку та вирвали її, зачепивши тросом до авто. Двоє злодіїв зайшли досередини, де стояв термінал для видачі грошей, ще двоє залишалися на вулиці. Вирвавши апарат для зарахування коштів, зловмисники завантажили його в авто та втекли.

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Крадіжку вони здійснили за хвилину і 20 секунд. За даними поліцейських, в терміналі було близько 50 тис. грн. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження, зловмисників розшукують.