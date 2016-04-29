В ОБСЄ констатували відсутність домовленості про звільнення заручників перед Великоднем

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи.

"Що стосується засідання робочої групи з гуманітарних питань, я повинен дійсно з жалем відзначити, що домовленості про звільнення утримуваних осіб, які були би важливими перед Великоднем, не були досягнуті", - наголосив Сайдік.

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Як повідомляв УНІАН, представники "ДНР" і "ЛНР" на зустрічі підгрупи з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи в Мінську не відповіли на пропозицію Києва про обмін полоненими у форматі "25 на 50".

"На групі в Мінську - зрив переговорів зі звільнення заручників з боку ОРДЛО, які так і не дали нам відповіді на наші пропозиції, а зараз вимагають амністувати причетних до терактів в Одесі та Харкові!", - написала на своїй сторінці у Facebook представник України в гуманітарній підгрупі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.