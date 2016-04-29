В ОБСЄ констатували відсутність домовленості про звільнення заручників перед Великоднем
Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік констатує відсутність домовленості про звільнення заручників перед Великоднем.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив за підсумками сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи.
"Що стосується засідання робочої групи з гуманітарних питань, я повинен дійсно з жалем відзначити, що домовленості про звільнення утримуваних осіб, які були би важливими перед Великоднем, не були досягнуті", - наголосив Сайдік.
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Як повідомляв УНІАН, представники "ДНР" і "ЛНР" на зустрічі підгрупи з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи в Мінську не відповіли на пропозицію Києва про обмін полоненими у форматі "25 на 50".
"На групі в Мінську - зрив переговорів зі звільнення заручників з боку ОРДЛО, які так і не дали нам відповіді на наші пропозиції, а зараз вимагають амністувати причетних до терактів в Одесі та Харкові!", - написала на своїй сторінці у Facebook представник України в гуманітарній підгрупі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.