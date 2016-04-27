Переговори щодо заручників зірвані: у Мінську вимагають амністувати причетних до терактів - Геращенко
15:05, 27 квітня 2016Політика
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Представники "ДНР" і "ЛНР" на сьогоднішній зустрічі підгрупи з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи в Мінську не відповіли на пропозицію Києва про обмін полоненими у форматі "25 на 50".
Представники бойовиків зірвали переговори у Мінську / фото: УНІАН
Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник України в гуманітарній підгрупі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.
"На групі в Мінську - зрив переговорів зі звільнення заручників з боку ОРДЛО, які так і не дали нам відповіді на наші пропозиції, а зараз вимагають амністувати причетних до терактів в Одесі та Харкові!", - написала Геращенко.
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Геращенко підтвердила, що Білорусь фактично заборонила їй в'їзд з 25 травня.
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