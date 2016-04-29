В Одесі 2 травня на Куликовому полі встановлять металошукачі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив керівник Головного управління Національної поліції в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе.

«З метою забезпечення безпеки, вхід на Куликове поле цього дня буде можливим тільки через металошукачі (рамки). Усі громадяни, які бажають пройти на Куликове поле, проходитимуть через рамки. Прохання до громадян, які прибуватимуть на Куликове поле, поставитися з розумінням до заходів безпеки і дотримуватися всіх необхідних правил», - сказав Лорткіпанідзе.

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За його словами, з 30 квітня по 10 травня весь особовий склад поліції Одеського гарнізону переведено на посилений режим роботи. Поліцейські нестимуть службу з охорони громадського порядку у всіх районах міста. Загалом у ці дні буде задіяно понад 3 тисячі правоохоронців, з яких до 1,5 тис. - з інших регіонів України. Наразі вулиці Одеси патрулюють близько 100 бійців полку «Азов» Національної гвардії.

Також генерал поліції звернувся до громадських і політичних організацій з проханням не використовувати дату 2 травня в особистих та політичних інтересах, не створювати провокацій і суворо дотримуватися порядку.

«У нас налагоджено взаємодію всіх силових структур. Робота в ці дні буде особливо організованою й ефективною. Тому будь-які порушення громадського порядку суворо припинятимуться в рамках закону», - акцентував керівник главку.

Він також зазначив, що на в'їзді до Одеси, на вулицях міста і в районах області проводиться посилене патрулювання.

За його словами, відбулася зустріч керівництва главку Нацполіції та управління СБУ в області з представниками патріотичних організацій і Куликового поля.

За результатами зустрічі сторони досягли угоди на предмет носіння георгіївської стрічки.

«Георгіївська стрічка викликає невдоволення багатьох громадян. Її носіння можна розцінювати, як спробу провокації, бо людина, яка її одягає, знає, що це викликає невдоволення. Ми попередили і вони (представники Куликового поля – УНІАН) обіцяли, що не будуть надягати георгіївську стрічку. Згоди з цього питання ми досягли», - зазначив Лорткіпанідзе.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.