До патрулювання Одеси приступили бійці Нацгвардії, в основному це "Азов"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання виконавчого комітету Одеської міської ради повідомив начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Іщенко.

«З метою національної безпеки і забезпечення громадського порядку в місті від сьогоднішнього дня по 30-е число організовано патрулювання Одеси силами спеціальних підрозділів Національної гвардії України. Зокрема, в основному, патрулюватиме полк «Азов» для того, щоб знизити криміногенну обстановку і підготуватися до заходів 2 травня», - сказав Іщенко.

За його словами, з 8-ї ранку 30 квітня при Головному управлінні Нацполіції в Одеській області почне працювати оперативний штаб «щодо заходів 2 травня», також функціонуватиме цілодобова «гаряча лінія».

Іщенко звернувся до мера Одеси Геннадія Труханова з проханням мінімізувати участь людей у будь-яких громадських заходах.

«Щоб спокійно провели великодні та поминальні дні без політики», - акцентував Іщенко.

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Він додав, що також буде взято під посилену охорону окремі об'єкти, зокрема, з раннього ранку 2 травня - будівлю мерії на Думській площі.

«Тут стоятимуть резерви - Національна гвардія, спецпідрозділи», - пояснив Іщенко.

Нагадаємо, до Одеси вже прибуло щонайменше 300 бійців «Азова» з Маріуполя.

В місті на травневі свята, насамперед 2 травня, охорону правопорядку забезпечуватимуть близько 3 тисяч правоохоронців.

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Під час травневих свят вулиці міста також патрулюватимуть антитерористичні групи на бойовій техніці. Через можливі непередбачені обставини під час свят посилено заходи з екстреного реагування медиків у разі потреби.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька проукраїнських активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко проросійськи налаштованих громадян. Намети загорілися, також почалася пожежа в Будинку профспілок, через яку й загинула більшість людей.