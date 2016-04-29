Вакцини для проведення планових щеплень дітям надійдуть в регіони протягом травня-червня – МОЗ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, про це під час наради у міністерстві заявив заступник міністра Ігор Перегінець.

За його словами, вакцини, які використовують для планових щеплень та які закуповують міжнародні організації - Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та ПРООН - надійдуть до медичних закладів України наприкінці травня – на початку червня цього року.

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Вакцини БЦЖ, АКДП (дифтерія, правець, кашлюк), Пентаксим, вакцина проти сказу, прекваліфіковані ВООЗ, на сьогодні проходять реєстрацію в Україні за спрощеною процедурою і будуть поставлені до кінця червня 2016 року.

Натомість протягом 4-6 травня в регіони України надійде вакцина проти кору, краснухи та паротиту (КПК), яка зараз зберігається на складі ДП «Укрвакцина».

Кількість доз вакцин для виконання Календаря щеплень, які поставить ЮНІСЕФ, буде достатньою.

«Інструмент закупівлі ліків через міжнародні організації дієвий, ефективний, але потребує певного часу для налагодження організаційних моментів. В системі державних закупівель відбувся злам – усунуто корупційні складові, всі закупівлі відбуваються відкрито і прозоро, національні виробники мають доступ до глобального ринку. До кінця цього року Україна буде повністю забезпечена імунобіологічними препаратами, адже закупівлі 2016 року пройдуть швидше. Це дасть змогу у майбутньому не мати проблем з дефіцитом необхідних вакцин», - зазначив Перегінець.