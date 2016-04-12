Кожен п'ятий теракт "Боко Харам" у чотирьох африканських країнах вчиняє дитина - ЮНІСЕФ

Кількість дітей, які використовуються ісламістами "Боко Харам" в якості смертників, за рік зросла в десять разів. При цьому три чверті дітей - це дівчата. Про це йдеться в опублікованій сьогодні доповіді ЮНІСЕФ, передає Deutsche Welle.

Читайте такожУ Франції силовики запобігли 13 терактам - МВС країни

Всього з січня 2014 року по лютий 2016 в Нігерії було скоєно 17 атак за участю дітей, у Камеруні - 21, в Чаді - 2. Таким чином, кожен п'ятий теракт "Боко Харам" був здійснений дитиною-смертником. Діти, як правило, перебувають у стані наркотичного сп'яніння, наголошується в доповіді.

За даними правозахисної організації Amnesty International, з 2012 року бойовики "Боко Харам" викрали не менше 2 тис. жінок і дівчаток. Серед них - понад 200 школярок, переважно християнок.

В результаті нападів бойовиків угруповання у регіоні озера Чад, починаючи з 2009 року, загинули не менше 14 тис. мирних жителів.