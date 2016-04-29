В Україні почне мовлення перший спеціалізований канал про документалістику

"Національна рада задовольнила заяву ТОВ «ТРК "Корисне ТБ", місто Київ (логотип EPOQUE (з французької - "епоха"), видавши йому ліцензію на супутникове мовлення строком на 10 років", - йдеться в повідомленні прес-служби регулятора.

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За даними прес-служби, телеканал EPOQUE стане першим в Україні спеціалізованим каналом, присвяченим документалістиці.

Згідно з повідомленням, більшу частину контенту канал планує купувати у медіа-холдингу "Медіа Група Україна" та українських продакшн-студій, а власне виробництво програм розраховує запустити через рік.

Прес-служба регулятора визначила формат телеканалу як науково-просвітницький з показом програм пізнавального та історичного характеру.

Відзначається, що телеканал EPOQUE зайняв вільну нішу. «Національна рада нещодавно вилучила російський документальний телеканал із Переліку дозволених для ретрансляції каналів, і цей телеканал (EPOQUE – УНІАН) входить в ту нішу, яка зараз вільна. І це крок вперед», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби Нацради, телеканал планує розпочати мовлення в травні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, під час того ж засідання Нацрада з питань телерадіомовлення видала ліцензію компанії "Дорослі канали" на супутникове мовлення під логотипом BOLT терміном на 10 років.

Нацрада з телерадіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.