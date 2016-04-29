В Україні почне мовлення перший спеціалізований канал про документалістику
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення під час чергового засідання видала ліцензію телерадіокомпанії "Корисне ТБ" на супутникове мовлення під логотипом EPOQUE строком на 10 років.
"Національна рада задовольнила заяву ТОВ «ТРК "Корисне ТБ", місто Київ (логотип EPOQUE (з французької - "епоха"), видавши йому ліцензію на супутникове мовлення строком на 10 років", - йдеться в повідомленні прес-служби регулятора.
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За даними прес-служби, телеканал EPOQUE стане першим в Україні спеціалізованим каналом, присвяченим документалістиці.
Згідно з повідомленням, більшу частину контенту канал планує купувати у медіа-холдингу "Медіа Група Україна" та українських продакшн-студій, а власне виробництво програм розраховує запустити через рік.
Прес-служба регулятора визначила формат телеканалу як науково-просвітницький з показом програм пізнавального та історичного характеру.
Відзначається, що телеканал EPOQUE зайняв вільну нішу. «Національна рада нещодавно вилучила російський документальний телеканал із Переліку дозволених для ретрансляції каналів, і цей телеканал (EPOQUE – УНІАН) входить в ту нішу, яка зараз вільна. І це крок вперед», - йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби Нацради, телеканал планує розпочати мовлення в травні 2016 року.
Як повідомляв УНІАН, під час того ж засідання Нацрада з питань телерадіомовлення видала ліцензію компанії "Дорослі канали" на супутникове мовлення під логотипом BOLT терміном на 10 років.
Нацрада з телерадіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.