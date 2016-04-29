Нацрада з питань телерадіомовлення видала ліцензію новому телеканалу BOLT

"Національна рада видала супутникову ліцензію ТОВ "Дорослі канали", місто Київ (логотип BOLT)", - йдеться в повідомленні прес-служби регулятора.

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За даними прес-служби, телеканал буде розважальним, показ фільмів і серіалів становитиме більш як 14 годин на добу.

«Як повідомили представники каналу, основною метою телеканалу є пропаганда контенту українського виробництва», - відзначили у прес-службі.

Згідно з повідомленням, телеканал планує розпочати мовлення в травні 2016 року.

Власниками нового телеканалу є керівники груп компаній з виробництва телепродукції StarMedia і Film UA - Владислав Ряшин і Сергій Созановський.

При цьому у прес-служба відзначили, що за наполяганням членів Нацради керівництво телеканалу подумає над його перейменуванням.

«Назва телеканалу викликала зауваження членів Національної ради, і представники каналу пообіцяли подумати над зміною її», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Нацрада з телерадіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.