В Одесі 2 травня в районі Куликового поля буде припинено рух транспорту.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, з метою забезпечення заходів безпеки 2 травня з 07.00 до 24.00 буде обмежено рух автотранспорту в районі Куликового поля і змінено рух міського транспорту.

Відповідні заходи також запроваджені з урахуванням рекомендацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Зокрема, рух буде обмежено по вулицях Канатній, Пироговській, Середньофонтанській та Італійським бульваром. Крім того, у зв'язку з обмеженням руху транспорту 2 травня вносяться зміни тимчасового характеру в роботу міського громадського транспорту. Роботу трамвайних маршрутів №№ 17, 18 та тролейбусних маршрутів №№ 5, 11 призупинять, тролейбусних - №№ 7,9 і 10 організовують з двох сторін (від відповідних кінцевих зупинок), але з перериванням у районі Куликового поля.

Також зміниться робота міських автобусних маршрутів загального користування в напрямку району Фонтану, Таїрова, Пересипських мостів.

Як відзначили в департаменті, напередодні проведення масових заходів одеська мерія звертається до всіх з наполегливим проханням утриматися від участі в несанкціонованих акціях суспільно-політичного характеру, уникати протистояння і провокацій.

Як повідомляв УНІАН, під час травневих свят безпеку в Одесі будуть забезпечувати понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі внаслідок масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.