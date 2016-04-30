До Одеси прибули кілька підрозділів "Альфи" із зони АТО.

Про це заявив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук в ефірі "112 Україна".

Він зазначив, що створено оперативний штаб, який взаємодіє з іншими правоохоронцями, введено в дію план контррозвідувальних заходів.

"Враховуючи можливу підготовку до насильницьких дій і безладів в Одесі на травневі свята проросійськими силами, голова СБУ прийняв рішення про те, щоб додатково спрямувати з району АТО в Одесу бойові підрозділи. Це кілька підрозділів "Шайтанбату". Це одне з управлінь центру спецоперацій "Альфа", яке постійно дислокується в зоні АТО і безпосередньо бере участь у бойових операціях. Їх називають "хірургами війни". Вони будуть знаходитися на свята на бойовому чергуванні, а у разі появи будь-якої додаткової інформації про можливі загрози будуть невідкладно на неї реагувати", - повідомив Ткачук.

Також, за його словами, під час обшуків у активістів Куликового поля в Одесі були знайдені великі обсяги агітаційної продукції - банери та плакати, які містили антиукраїнські заклики і які планували використати на травневі свята.

Читайте такожВ Одесі на Куликовому полі силовики провели показову стройову (фото, відео)

Як повідомляв УНІАН, охороняти правопорядок в Одесі під час травневих заходів будуть більш як 3 тис. правоохоронців, в тому числі 400 бійців Нацгвардії.

За даними поліції, 2 травня вхід на Куликове поле буде можливий лише через металошукачі (рамки).