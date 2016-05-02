Сьогодні згадують жертв трагедії 2 травня в Одесі

Сьогодні виповнюється два роки з дня трагедії на Куликовому полі в Одесі.

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Правоохоронці очікують, що в другу річницю трагічних подій можливі спроби провокацій. Тому в місті посилили заходи безпеки. Проїзд по центральній частині та в районі Куликова поля обмежений. Тут дороги закриті для машин з 7 ранку і до опівночі, рух громадського транспорту буде змінено. При входах на Куликовому полі встановили металошукачі.

За вказівкою місцевої адміністрації по 10 травня в Одесі посилюють заходи контролю правопорядку. Під час травневих свят вулиці міста також патрулюватимуть антитерористичні групи на бойовій техніці. Через можливі непередбачені обставини під час свят посилені заходи щодо екстреного реагування медиків у разі необхідності. До міста стягнуто підрозділи з різних частин України. Всього в цей період Одесу патрулюватимуть близько 3 тисяч правоохоронців, у тому числі бійці спецпідрозділу "Альфа" та Нацгвардії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одеському регіоні прикордонники на час травневих свят перейшли на посилений варіант несення служби. Мета заходів - недопущення проникнення під виглядом мирних громадян терористів і провокаторів, а також провезення зброї, засобів терору та інших заборонених предметів через державний кордон. Також особлива увага приділяється морській ділянці кордону.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року зіткнення почалися в центрі Одеси, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.