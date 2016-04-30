В Одесі суд обмежив проведення масових заходів 2 травня біля мерії

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, 29 квітня суд розглянув адміністративний позов виконавчого комітету Одеської міської ради.

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«Виконком вимагав заборонити 2-10 травня проведення на Думській площі зборів, демонстрацій та інших мирних акцій відповідальній особі Федорку Р.В. громадської організації «Одеська міська ветеранська організація «Військовий меморіал» та відповідальній особі за проведення масового заходу Стоянову П.Р.», - відзначили у прес-службі.

Виконком аргументував свою вимогу тим, що у ЗМІ і у соціальних мережах нібито поширюються прямі заклики до насильства, порушення громадського порядку, знищення громадського майна. При цьому, як стверджує позивач, з повідомлень одного з організаторів акції випливає, що вона безпосередньо пов'язана з подіями дворічної давнини, і, на думку заявника, містить заклик повторити на Думській площі події 2 травня 2014 року.

«Крім того, один з організаторів повідомив про наміри використання спецзасобів на акціях протесту», - додали у прес-службі.

Відзначається, що при розгляді позову суд врахував, що 2 травня 2016 року правоохоронні органи будуть задіяні в Одесі на Куликовому полі, оскільки там «проводитимуться мирні акції». Це, на думку суду, може значно ускладнити одночасне забезпечення правопорядку у різних місцях міста.

Також розпорядженням мера міста 2 травня в Одесі оголошено Днем пам'яті загиблих у результаті трагічних подій 2 травня 2014 року. У зв'язку з цим рекомендовано обмежити використання музики і проведення розважальних заходів. Тому заяви, подані відповідачами на проведення акцій і мітингу саме 2 травня, свідчать «про навмисне створення небезпеки для громадськості, оскільки зазначені заходи збігаються з Днем пам'яті загиблих».

Крім того, суд вважає, що використання спеціальних засобів можливе для охорони громадського порядку і громадської безпеки, боротьби зі злочинністю, проте не є атрибутом акції протесту і може спровокувати негативні наслідки для її учасників.

«Суд дійшов висновку, що в інтересах національної безпеки, з метою забезпечення правопорядку, запобігання вчиненню злочинів, правопорушень, а також для охорони здоров'я населення, захисту прав і свобод жителів Одеси адміністративний позов виконавчого комітету Одеської міської ради належить задовольнити частково», - заявили у прес-службі.

Зокрема, суд заборонив організації «Військовий меморіал» та вищезгаданим відповідальним особам проводити масові заходи, а також використовувати спецзасоби 2 травня на Думській площі.

Як повідомляв УНІАН, Одеський окружний адміністративний суд 26 квітня відмовив керівництву міста у забороні проводити масові заходи на Куликовому полі під час травневих свят.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі у результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Розпочалися зіткнення у центрі міста, де було застрелено кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розміщалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, розпочалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.