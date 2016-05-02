У центрі Одеси поліція затримала чоловіка з димовою шашкою
Також на Куликовому полі затриманий нетверезий чоловік, який, намагаючись пройти через металошукач-рамку, кидався в бійку з поліцейськими.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
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«Під час оперативного відпрацювання території оперативного обслуговування працівники поліції на вул. Дерибасівській біля автомобіля марки «Газель» виявили вибуховий пристрій, схожий на димову шашку», - йдеться в повідомленні.
На місці події був затриманий 20-річний чоловік, причетність якого до даного інциденту встановлюється, додали в поліції.
Крім того, за даними правоохоронців, «на Куликовому полі затриманий нетверезий чоловік, який, намагаючись пройти через металошукач-рамку, кидався в бійку з поліцейськими, чим порушив громадський порядок».
Зараз правопорушник затриманий. Триває перевірка, зазначається в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Куликовому полі заплановані акції згідно з 2-ю річницею трагічних подій, під час яких загинули 48 осіб.
Безпеку в Одесі забезпечують більше 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.