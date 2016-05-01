Роковини трагедії в Одесі: 2 травня провокатори хочуть використати тактику, застосовану Росією в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, про це Саакашвілі заявив сьогодні на брифінгу, відповідаючи на прохання прокоментувати заяву про прибуття 2 травня до Одеси кількох народних депутатів від "Опозиційного блоку", щоб виступити на Куликовому полі.

Голова ОДА зазначив, що приїхати і висловити свою думку – особиста справа кожного, і ніхто не може цього заборонити. У той же час він акцентував на небажаності, хто б це не був, включаючи політиків, використовувати трагедію дворічної давнини для піару, але, за словами Саакашвілі, "це буде на їхній совісті".

"Всі пам'ятають, як Путін, говорячи про Крим, сказав: "Ми пошлемо вперед літніх людей, жінок і дітей, а за ними буде йти наш спецназ і війська"... У Криму він так і зробив. Ось це і є їх схема на 2 травня в Одесі. Будуть ставити вперед політиків, нещасні родини, простих людей, які дійсно постраждали і які самі не хочуть бути асоційованими з якимись зовнішніми планами. У них своя, особиста трагедія. Це велика трагедія, незалежно від політичного підтексту", - заявив Саакашвілі.

Він додав, що на Донбасі "через такі провокації" загинули тисячі людей і ще багато можуть загинути.

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"Ми не такі наївні, щоб дозволити іноземним спецслужбам провести таку операцію в Одесі", - заявив голова ОДА.

Він додав, що добре знає методи Путіна.

"У мене немає жодних ілюзій, тим більше, він вже озвучив, як діятиме", - наголосив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, Одеський окружний адміністративний суд 26 квітня відмовив керівництву міста у забороні проводити масові заходи на Куликовому полі під час травневих свят.

На 2 травня в Одесі заплановані акції на Куликовому полі.

Під час травневих свят безпеку в Одесі гарантуватимуть понад 3 тис. правоохоронців. На посилений режим роботи перейшли рятувальники, медики, СБУ, поліція і прикордонники.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.