Між Україною та РФ тимчасово ввели спрощений режим перетину кордону (відео)

Спрощений режим діятиме в поминальний тиждень, щоб люди могли провідати могили родичів у сусідній державі, йдеться у сюжеті ТСН.

Кількість людей, які перетинають кордон у ці святкові дні, зросла майже вдвічі. Щодоби до Харківської області в'їжджають і виїжджають приблизно 25 тисяч людей.

Уперше за останній час жителі сіл по обидва боки українсько-російського кордону знову можуть потрапити в сусідню державу лише за пропискою у внутрішньому паспорті.

Спрощений режим запровадили на шість днів – на Великдень та поминальний тиждень, як це було і до початку російської агресії в Криму та на Донбасі. Скористалися цим переважно громадяни України, кажуть прикордонники.

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"Можливо, це пов'язано з тим, що громадяни РФ уже відвикли перетинати державний кордон. А, можливо, якась інформація до них не дійшла", – розповідає перший заступник керівника Харківського прикордонного загону Сергій Латинцев.

Ті, хто йде через кордон, пояснюють, що їхні російські родичі просто бояться, бо там ширяться чутки про арешти росіян просто на кордоні.

Прикордонники запевняють, хоч і діє спрощений режим, людей оглядають з урахуванням ситуації та через російську агресію.

"Ніхто не відкидає можливості провезення товарів диверсійної діяльності, вибухівки, зброї і заходження диверсійно-розвідувальних груп. Це питання ніхто не виключає", – наголошує перший заступник керівника Харківського прикордонного загону Сергій Латинцев.