Україна залучила морські сили та авіацію для охорони акваторії Чорного моря (відео)

Тому морські сили та авіація застосовуватимуться щоденно протягом усіх травневих свят, йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Зазначається, що заходи посилення здійснюються в єдиному оперативному задумі з іншими правоохоронними органами.

Так, для прикриття підступів з моря на сьогодні задіяно 5 тактичних груп кораблів та катерів морської охорони Державної прикордонної служби України.

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"Також у повітрі перебувають літаки "Даймонд" для моніторингу ситуації в територіальному морі та на адмінмежі з АР Криму", - йдеться у повідомленні.

Крім того, лише учора мала прикордонна авіація здійснила три польоти та обстежила 4 тис. 800 км2 територіального моря України, 2 тис. 340 км2 Азовського моря та 135 км державного кордону.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одеському регіоні прикордонники на час травневих свят перейшли на посилений варіант несення служби. Мета заходів - недопущення проникнення під виглядом мирних громадян терористів і провокаторів, а також провезення зброї, засобів терору та інших заборонених предметів через державний кордон.