Джамала вилетіла до Стокгольма для участі в "Євробаченні-2016"
12:53, 04 травня 2016Суспільство
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Українська співачка Джамала вилетіла до Стокгольма для участі в конкурсі "Євробачення-2016".
Джамала вилетіла до Стокгольма / facebook.com/jamalaofficial
Про це йдеться на її сторінці в Facebook.
"Команда Джамали їде до Стокгольма", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Джамала перемогла в національному відборі на участь у "Євробаченні-2016" за підсумками глядацького та суддівського голосування. Її пісня "1944" – про трагедію кримськотатарського народу.
"Євробачення-2016" відбудеться в Стокгольмі. 10 і 12 травня пройдуть півфінали, 14 травня – фінал.
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