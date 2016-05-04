Джамала вилетіла до Стокгольма для участі в "Євробаченні-2016"

Про це йдеться на її сторінці в Facebook.

"Команда Джамали їде до Стокгольма", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Джамала перемогла в національному відборі на участь у "Євробаченні-2016" за підсумками глядацького та суддівського голосування. Її пісня "1944" – про трагедію кримськотатарського народу.

"Євробачення-2016" відбудеться в Стокгольмі. 10 і 12 травня пройдуть півфінали, 14 травня – фінал.

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