В Українському інституті національної пам’яті нагадали про заборону публічного використання "прапора перемоги"

Про це повідомили УНІАН в УІНП.

«Прапор перемоги» – це штурмовий прапор 150-ї ордена Кутузова ІІ ступеню Ідрицької стрілецької дивізії. Він червоного кольору, містить зображення поєднаних серпа і молота та п’ятикутної зірки, а також напис російською мовою «150 стр. ордена Кутузова ІІ ст. Идрицк. див. 79 с.к. 3 у.а. 1 Б. ф».

Читайте такожУІНП каже, що силові структури повинні передати йому архіви КДБ до 21 травня 2017 року

Юрист Українського інституту національної пам’яті Сергій Рябенко пояснив: «Прапор перемоги» містить тоталітарну комуністичну символіку, тож його поширення або публічне використання є пропагандою комуністичного тоталітарного режиму і протизаконне».

Рябенко роз’яснив, що така заборона міститься у підпункті «в» пункту 4 частини 1 статті 1 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Там визначено, що прапори, символи, зображення або інша атрибутика, де відтворюється поєднання серпа і молота, серпа, молота та п’ятикутної зірки, плуга (рала) або ж молота і п’ятикутної зірки, є символікою комуністичного тоталітарного режиму.

Використання символіки комуністичного тоталітарного режиму допускається лише на оригіналах бойових знамен (пункт 6 частини 3 статті 4 закону).

«Оскільки оригінал «прапора перемоги» зберігається в музеї збройних сил Російської Федерації у Москві, використання будь-яких офіційних або інших копій чи зображень «прапора перемоги» під час меморіальних, урочистих та інших заходів 8-9 травня є пропагандою комуністичного тоталітарного режиму та заборонено законом», - зауважив юрист.

Водночас ветерани Другої світової війни можуть вільно носити державні нагороди, ювілейні медалі та інші відзнаки, якими були нагороджені до 1991 року і впродовж 1991-2015 років у зв’язку з річницями подій періоду Другої світової війни. Про це йдеться в пункті 7 частини 3 статті 4 закону, нагадали в Українському інституті національної пам’яті.