Комітет Ради підтримав заборону "георгіївських стрічок" в Україні

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив автор документу, нардеп Антон Геращенко.

Зазначається, що якщо Рада підтримає законопроект і його підпише президент, буде введена адміністративна відповідальність за носіння "георгіївської стрічки" і штраф за такі дії становитиме від 850 до 2550 гривень.

Геращенко розповів, що адміністративний протокол щодо осіб, що використовують "георгіївську стрічку" будуть складати співробітники поліції і передавати в суд для винесення рішення про штраф.

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"Не будуть підпадати під відповідальність особи, які будуть носити отримані раніше державні нагороди, ювілейні та інші знаки, які містять символ "георгіївської стрічки", тому російських пропагандистів прошу не турбувати", - йдеться у повідомленні Геращенка.

Також заборона невикористання "георгіївської стрічки" не буде поширюватися у випадках, встановлених ст. 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їхньої символіки".