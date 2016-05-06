Правопорядок 8-9 травня буде забезпечуватися за відпрацьованим в Одесі алгоритмом дій - Деканоїдзе

Про це заявила глава Нацполіції Хатія Деканоідзе сьогодні під час відеоселекторної наради в МВС, повідомили УНІАН у Департаменті комунікації Нацполіції.

Зокрема, Деканоідзе підкреслила, що чіткий план роботи допоміг правоохоронцям забезпечити публічну безпеку в Одесі 2 травня. Подібні алгоритми дій будуть використані при забезпеченні безпеки людей під час масових заходів протягом 8-9 травня в декількох містах України.

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Деканоідзе відзначила чітку роботу працівників підрозділів Національної поліції, зокрема – патрульної поліції, а також бійців Національної гвардії під час масових заходів в Одесі 2 травня.

«Хочу сказати, що така робота дає реальні результати. Координація і план роботи, які в нас були (а ми над цим планом працювали вже давно), дають ту «картинку», яка була в Одесі 2 травня», – сказала глава Нацполіції.

Вона зазначила, що так само чітко прописаний алгоритм дій буде використано в Дніпропетровську, Харкові, Львові та в інших містах, де можуть виникнути якісь провокаційні моменти.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, частина сил Національної гвардії і Нацполіції, що прибули до Одеси, залишаться в місті по 10 травня.

2 травня в Одесі громадський порядок забезпечували понад 3 тис. правоохоронців, з яких половина – сили, що прибули з Києва та інших регіонів України.