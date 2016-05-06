"Червневі свята": Наступного місяця українці відпочиватимуть 11 днів
18:31, 06 травня 2016Суспільство
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В Україні в червні буде 11 вихідних з урахуванням християнського свята Трійці та Дня Конституції України, а також традиційних вихідних днів.
Робочих днів у червні буде лише 19 / Фото УНІАН
Так, додатковими вихідними встановлено 20, 27 і 28 червня, відповідно до положень, викладених у статті 73 Кодексу законів про працю України, повідомляє 5.ua.
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Тобто в червні українці відпочиватимуть 4, 5, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 27, і 28 числа.
Робочих днів у червні буде лише 19.
Нагадаємо, на травневі свята українці відпочивали з 30 квітня по 3 травня і з 7 по 9 травня.
Цього року на 1 травня припав День міжнародної солідарності трудящих та Великдень.
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