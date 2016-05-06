"Червневі свята": Наступного місяця українці відпочиватимуть 11 днів

Так, додатковими вихідними встановлено 20, 27 і 28 червня, відповідно до положень, викладених у статті 73 Кодексу законів про працю України, повідомляє 5.ua.

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Тобто в червні українці відпочиватимуть 4, 5, 11, 12, 18, 19, 20, 25, 26, 27, і 28 числа.

Робочих днів у червні буде лише 19.

Нагадаємо, на травневі свята українці відпочивали з 30 квітня по 3 травня і з 7 по 9 травня.

Цього року на 1 травня припав День міжнародної солідарності трудящих та Великдень.