У День матері Порошенко присвоїв звання "Мати-героїня" тисячі українських жінок

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, почесне звання присвоєно багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п’ятеро і більше дітей, створили належні умови для виховання, фізичного, інтелектуального та духовного розвитку дітей.

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Зокрема, 48 жінок із Вінницької області, 79 - Волинської області, 30 - Дніпропетровської області, 23 - Донецької області, 64 - Житомирської області, 202 - Закарпатської області, 22 - Запорізької області, 91 - Івано-Франківської області, 41 - Київської області, 18 - Кіровоградської області, 12 - Луганської області, 61 - Львівської області, 12 - Миколаївської області, 66 - Одеської області, 17 - Полтавської області, 143 - Рівненської області, 12 - Сумської область, 33 - Тернопільської області, 26 - Харківської області, 29 – Херсонської області, 10 - Хмельницької області, 23 - Черкаської області, 15 - Чернігівської області та 8 - місто Київ.