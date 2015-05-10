Порошенко присвоїв звання "Мати-героїня" 458 жінкам

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, указ підписано з нагоди Дня матері.

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Почесне звання присвоюється главою держави жінкам, котрі народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.