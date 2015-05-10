Порошенко присвоїв звання "Мати-героїня" 458 жінкам

14:11, 10 травня 2015
Суспільство
330 0

Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння звання "Мати-героїня" 458 багатодітним матерям.

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, указ підписано з нагоди Дня матері.

Читайте такожПорошенко привітав матерів: Ви виховуєте патріотів, які створюють нову історію України

Почесне звання присвоюється главою держави жінкам, котрі народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter