Порошенко присвоїв звання "Мати-героїня" 458 жінкам
14:11, 10 травня 2015Суспільство
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Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння звання "Мати-героїня" 458 багатодітним матерям.
Порошенко нагородив "матерыв-героънь" / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, указ підписано з нагоди Дня матері.
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Почесне звання присвоюється главою держави жінкам, котрі народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.
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