Сьогодні відзначають Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

Як повідомили УНІАН в Інформаційному відділі Товариства Червоного Хреста України, міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця – це найбільша гуманітарна мережа в світі.

Загалом у світі діють Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), Міжнародна федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФТЧХ і ЧП) та 190 національних Товариств Червоного Хреста, в тому числі і Товариство Червоного Хреста України.

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Товариство Червоного Хреста України – це майже 4 млн осіб, об’єднаних у 48 тис. 673 первинних, 630 районних, міських та міськрайонних, а також 24 обласні та Київську міську організації. Таким чином, це найбільша в Україні благодійна громадська організація.

Всесвітнє співтовариство Червоного Хреста і Червоного Півмісяця об'єднує у своїх лавах майже 500 тис. співробітників і 17 млн добровольців, які допомагають тим, хто постраждав внаслідок стихійних лих і збройних конфліктів, надають допомогу жителям міст і важкодоступних регіонів, а також захищають інтереси найуразливіших груп населення у тісній співпраці з органами державної влади.