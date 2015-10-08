Литва виділяє Червоному Хресту 50 тисяч євро для допомоги жителям Донбасу
18:43, 08 жовтня 2015Суспільство
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Литва виділяє додаткові 50 тисяч євро для допомоги постраждалим від російської агресії на сході України.
REUTERS
Литва виділяє Міжнародному комітету Червоного Хреста 50 тис. євро для допомоги постраждалим він російської агресії громадянам України з Донбасу.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Литви у Twitter.
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"Литва виділяє додаткові 50 тис. євро Міжнародному комітету Червоного Хреста для надання гуманітарної допомоги громадянам України, які постраждали від зовнішньої агресії на сході України", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, з початку російської агресії Литва активно приймає та надає допомогу пораненим українським військовим.
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