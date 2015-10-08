Литва виділяє Червоному Хресту 50 тисяч євро для допомоги жителям Донбасу

Литва виділяє Міжнародному комітету Червоного Хреста 50 тис. євро для допомоги постраждалим він російської агресії громадянам України з Донбасу.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Литви у Twitter.

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"Литва виділяє додаткові 50 тис. євро Міжнародному комітету Червоного Хреста для надання гуманітарної допомоги громадянам України, які постраждали від зовнішньої агресії на сході України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, з початку російської агресії Литва активно приймає та надає допомогу пораненим українським військовим.