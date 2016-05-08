Сьогодні в північних, західних і Київській областях очікується град
16:19, 08 травня 2016Суспільство
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Також Гідрометцентр попереджає про грози та шквали в деяких областях України.
REUTERS
Сьогодні в північних, західних і Київській областях місцями очікується град.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Нагадаємо, Гідрометцентр попереджає про грози та шквали в деяких областях України. За їх даними, в найближчі дві години і до кінця доби очікуються грози.
У північних, східних та Полтавській областях місцями шквали 15-20 м/с.
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