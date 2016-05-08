Гідрометцентр попередив про наближення гроз і шквалів у деяких областях

Гідрометцентр попереджає про грози та шквали у деяких областях України.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, у найближчі дві години з утриманням до кінця доби пройдуть грози. Читайте такожСиноптики розповіли, яка погода очікує українців у травні У північних, східних та Полтавській областях місцями шквали 15-20 м/с.

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