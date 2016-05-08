Дочекайтеся своїх синів: десантники привітали українських жінок із Днем матері (відео)
18:29, 08 травня 2016Суспільство
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Бійці вибачилися перед матерями, побажали щастя, любові і дочекатися своїх чоловіків і синів із зони проведення АТО.
В Україні сьогодні святкують День матері / Фото УНІАН
Військовослужбовці ВДВ Збройних сил України привітали українських жінок із Днем матері.
Відео з'явилося на сайті Міністерства оборони України.
На записі бійці вибачилися перед матерями, побажали щастя, любові і дочекатися своїх чоловіків і синів із зони проведення АТО.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко відкрив фотовиставку «Матері Героїв» в Національному музеї історії України в Другій світовій війні у Києві.
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