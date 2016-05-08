Дочекайтеся своїх синів: десантники привітали українських жінок із Днем матері (відео)

Військовослужбовці ВДВ Збройних сил України привітали українських жінок із Днем матері.

Відео з'явилося на сайті Міністерства оборони України.

На записі бійці вибачилися перед матерями, побажали щастя, любові і дочекатися своїх чоловіків і синів із зони проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України Петро Порошенко відкрив фотовиставку «Матері Героїв» в Національному музеї історії України в Другій світовій війні у Києві.